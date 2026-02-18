Tamaulipas avanza en seguridad, pero violencia familiar exige atención de raíz

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Aunque Tamaulipas se mantiene por debajo de la media nacional en índices de inseguridad, la violencia familiar continúa creciendo y representa uno de los principales desafíos sociales para el estado.

El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, reconoció que la autoridad enfrenta limitaciones para atender este problema, ya que ocurre en el ámbito privado. “La capacidad de reacción es limitada, por eso es indispensable intervenir antes de que los conflictos escalen”, explicó.

El funcionario advirtió que la violencia intrafamiliar solo podrá disminuir si se atienden las causas de raíz, como la drogadicción, las agresiones recurrentes entre integrantes de la familia y conductas que, en escenarios extremos, derivan en delitos graves.

Dentro de la estrategia nacional de seguridad aplicada en Tamaulipas, se han impulsado modificaciones legales y la creación de órganos como los consejos de paz y justicia cívica, además de instalar mesas de paz en cada distrito, en coordinación con autoridades y sociedad civil.

“Cabe recalcar que Tamaulipas está debajo de la media nacional en inseguridad, aunque a veces existen problemas de percepción que no corresponden a la realidad. Pero necesitamos atender las causas de delitos vinculados a la violencia familiar”, puntualizó Pérez Sánchez.

El subsecretario subrayó que, si bien hay avances en materia de seguridad, la violencia dentro de los hogares exige un trabajo más profundo y sostenido. “Se puede lograr, aunque para ello se lleva tiempo. En eso estamos trabajando”, concluyó.