CODHET fortalece estrategia contra la violencia a la mujer

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas CODHET informó que se trabaja de manera permanente para atender las denuncias relacionadas con agresiones a mujeres.

“Nosotros estamos trabajando con esta situación que es tan difícil, tan vulnerable como es la violencia hacia las mujeres”, expresó.

Taide Garza Guerra, alertó sobre el incremento y la complejidad de los casos de violencia contra mujeres en la entidad, al presentar cifras recientes que reflejan un panorama urgente y multifactorial.

Y es que la cifra va desde la violencia física, la violencia de género, la violencia psicológica, emocional, y económica.

“Estamos muy solidarios, porque es lo menos que podemos hacer en atender quejas… y atenderlas como corresponda”.

En el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la CODHET ha intensificado sus acciones de capacitación, difusión y divulgación en derechos humanos.

Las dependencias de gobierno con mayor número de señalamientos son la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Secretaría de Salud.

En tanto que los principales motivos tienen que ver con la dilación en la procuración de justicia, falta de atención… “en ese sentido van las de Seguridad Pública y las de Fiscalía”.

Taide Garza Guerra informó que en 2025 se contabilizan 739 quejas por violencias contra mujeres, con Ciudad Victoria como el municipio con más denuncias, seguido de Tampico, Reynosa y Matamoros.

Tan solo en violencia directa contra mujeres se registraron 104 casos, además de quejas por agresiones a migrantes y violaciones al derecho a la igualdad.

Las modalidades más frecuentes incluyen violencia física, institucional, sexual, médica, psicológica, ciberacoso, hostigamiento, obstétrica e incluso homicidio.

“A las mujeres nos afecta cualquier situación que se brinde en ese sentido”, afirmó al reiterar que la Comisión continuará acompañando cada caso con asesoría y seguimiento.