Analiza SST caso de negligencia en Hospital Civil de Victoria

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- La secretaría de salud informó que analiza el caso de una presunta negligencia en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, luego de que presuntamente fuera operado de lado incorrecto.

«El Hospital Civil —como todas las unidades estatales— reporta directamente al IMSS-Bienestar, pero afirmó que esto “no exime” a la Secretaría de Salud de intervenir para conocer lo ocurrido y apoyar al paciente.

Al parecer, según manifiesta el familiar, le operaron el lado que no debía operarse. Nosotros tenemos que escuchar al director, escuchar al paciente… en lo que le podamos auxiliar para corregir su problema vamos a estar presentes”, expresó.

Argumentó que al ingresar a cirugía, una lesión previa puede generar confusión clínica, aunque subrayó que este tipo de casos deben investigarse a fondo».

Hernández Navarro afirmó que no importa que el paciente tenga ISSSTE o IMSS, se va a buscar la manera de ayudarle.

Citó algunos ejemplos de traslado de una paciente de Ciudad Mante que fue operada en Monterrey.

El rescate de una mujer puérpera con tres paros cardíacos, trasladada en aeronave habilitada como ambulancia aérea por instrucción del gobernador Américo Villarreal.

La atención de dos pacientes con infarto agudo de miocardio en San Fernando y el Materno Infantil, ambos estabilizados mediante trombólisis.

Afirmó que todos los hospitales cuentan actualmente con trombolíticos y que la red de emergencias trabaja en coordinación con especialistas, ambulancias y el CRUM para asegurar traslados oportunos.