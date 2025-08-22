Clausuran Siete Centros de Rehabilitación por Incumplimiento de Normas Sanitarias en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Por ignorar los lineamientos legales y procedimientos de atención e higiene, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha clausurado siete centros de rehabilitación contra las adicciones en la entidad.

Mario Rebolledo Urcadiz, titular de la Coepris, informó: “aquí en Victoria suspendieron dos, en el sur del estado otros dos, y en Reynosa tres”.

Dijo que se tiene la indicación del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Salud Vicente Joel Hernández Navarro, de poder acompañar el establecimiento de esos centros de rehabilitación, pero que cumplan con los lineamientos sanitarios para poder prestar los servicios que ellos internamente prestan.

“Tienen que cumplir una serie de normas, desde licenciamientos, permisos, que estén en adecuadas condiciones, que haya profesionales de salud, de psicología, comprobando su facultad para ejercer la disciplina, ayudándolos y apoyándolos”, refirió.

El titular de la Coepris señaló que los centros de rehabilitación deben cumplir con una serie de normatividad que está establecida en la ley para que puedan trabajar adecuadamente.

“Cuando no cumplen, cuando hay riesgo para la salud, pues los suspendemos”.

Para concluir, Rebolledo Urcadiz recalcó las causas por las que un centro de rehabilitación contra las adicciones es clausurado.

“Normalmente son por no cumplir con los esquemas profesionales de atención e higiene, corren riesgo quienes participan en ese tipo de tratamiento”.

Como se recordará, hace un mes la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inició un operativo de revisión en los más de 70 centros de rehabilitación contra las adicciones distribuidos en todo Tamaulipas.