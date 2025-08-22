Nuevos Parquímetros en Ciudad Victoria: Proceso de Concesión en Marcha

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con un mayor número de parquímetros, empezaría a operar la empresa que tomará la concesión del servicio de estacionamiento en la vía pública en esta Ciudad Capital, reveló el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Victoria, Alberto Loya López.

“Seguimos esperando informes para ver cuántos se van a requerir”, manifestó.

Al ser entrevistado esta mañana a su llegada a su oficina ubicada en Presidencia Municipal, dijo que la concesión de los parquímetros no es un tema cerrado, por lo que siguen en espera para tomar una determinación sobre qué empresa sería la que operará la concesión de los estacionómetros en esta Ciudad Capital.

“Todavía no lo hemos cerrado el tema, entonces seguimos en espera”, recalcó.

En cuanto a algunas modificaciones y alternativas sobre la forma de cobro o modalidad de pago para los usuarios, y la habilitación de una aplicación para digitalizar el servicio, Loya López refirió; “es un proceso que en el momento que lo abras es cuando vas a saber qué es lo que hay sobre la mesa o cuáles son las opciones. Al final de cuentas no puedes poner requisitos que terminen limitando la participación. Tienes que dejar cierta apertura para que haya el mayor número de propuestas y saber cuál es la mejor opción para el ayuntamiento”.