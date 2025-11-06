Claudia Anaya, Alicia Caballero y Cecilia Lugo: finalistas para la Medalla al Mérito Cívico 2025

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.– Diputados locales aprobaron la terna de candidatas a recibir la medalla al mérito cívico “Luis García Arellano” 2025, quedando como finalistas Claudia Anaya Alvarado, Alicia Caballero Galindo y Cecilia Imelda Lugo Cruz. El galardón se entregará en sesión solemne del Congreso durante la próxima semana.

El reconocimiento consiste en una medalla de oro con valor estimado de 150 mil pesos y un premio económico equivalente a 2 mil 789 unidades de medida, que representan aproximadamente 315 mil 547 pesos. Además, el nombre de la ganadora será inscrito en el Muro de Honor del Palacio Legislativo.

La Comisión Legislativa encargada del proceso revisó los expedientes de cada aspirante y determinó que las tres cumplen con los méritos cívicos y trayectoria pública que demanda el reconocimiento.

Claudia Anaya Alvarado ha dedicado más de cuatro décadas al servicio público y a la docencia, destacando por su impulso a la educación, la defensa de los derechos humanos y la participación cívica. Su trabajo con grupos vulnerables, migrantes, repatriados y personas privadas de la libertad la distingue por su enfoque humanista.

Alicia Caballero Galindo fue postulada por su trayectoria en medios de comunicación, la radio y la prensa, así como por su aporte a la cultura tamaulipeca en el ámbito de las artes literarias y visuales. Con más de 50 años de servicio en la docencia artística, ha formado a generaciones de creadores y promotores culturales.

Cecilia Imelda Lugo Cruz fue reconocida por su sobresaliente carrera en la danza clásica, la coreografía y la gestión cultural. Su labor como maestra, investigadora y directora artística la ha posicionado como una figura emblemática de la escena dancística nacional e internacional.

El pleno del Congreso, integrado por 36 legisladores, tendrá la responsabilidad de elegir a la galardonada definitiva. La decisión podría incluirse en la agenda de la próxima sesión ordinaria, dentro del calendario legislativo de noviembre.

La medalla al mérito cívico “Luis García Arellano” se concede cada año a ciudadanos ejemplares por su contribución al bienestar social, el desarrollo humano y la identidad de Tamaulipas, consolidándose como el máximo reconocimiento público que otorga el Congreso estatal.