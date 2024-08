Buscan evitar que productores de Nuevo León ingresen ganado a Tamaulipas.

Por José Gregorio Aguilar

El dirigente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) José Guerrero Gamboa, dijo que la recuperación del estatus sanitario en Tamaulipas ya inició sin embargo se debe tener mucho cuidado de que Nuevo León ingrese ganado a la entidad después de que los productores de ese estado ya no pueden comercializar becerros a Estados Unidos.

Afirmó que los productores ganaderos no pueden solos y que necesitan del apoyo de ambos gobiernos, tanto del estatal como del federal para mejorar el estatus y que puedan seguir exportando, a diferencia por ejemplo, de Nuevo León quien desde hace meses perdió su estatus sanitario del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Vegetal de Estados Unidos luego de que se detectaron deficiencias en su Programa Contra la Tuberculosis Bovina durante las visitas que se hicieron entre el 2018 y el 2023

El dirigente ganadero dijo que Tamaulipas tiene que tomar medidas para evitar que esos animales ingresen a la entidad y con ello cerrar la posibilidad de que entre ganado con tuberculosis y que se responsabilice en Estados Unidos a Tamaulipas de ese eventual problema

“Es parte de un esquema sanitario con respecto en este caso con el vecino estado de Nuevo León al cual le fue degradado en su totalidad ellos no pueden exportar ningún becerro que trae consigo, los productores de ese estado tratarán de meter becerros a Tamaulipas hacerlos tamaulipecos y hay que hacer una zona para cuidar que ese ganado no entre a Tamaulipas y más adelante no tengamos el problema de tuberculosis en Estados Unidos y estar seguro que ese ganado no es de Nuevo León”.

Y subrayó: “por supuesto a Tamaulipas no le conviene que Nuevo León esté abajo porque tenemos una colindancia muy grande con ellos son más de 860 kilómetros con 17 municipios, eso implica un gasto extraordinario para poder cuidar esa frontera tan grande que tenemos con Nuevo León y trae consigo un gasto extra más; el tema del barrido, más el tema de aretes, más el tema del cuidado de los rastros más el tema de movilización”.

Guerrero Gamboa explicó que la recuperación del estatus sanitario implica muchos aspectos, no es solamente el barrido o la zona y por ello reiteró la necesidad de trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado y con el Federal para conseguir ese objetivo.

“Es una serie de aspectos que no nadamás es el barrido ni es la zona u otra , que tiene que ver con el tema de sanidad y con el tema de recuperar el estatus sanitario te repito estamos trabajando muy coordinadamente con el gobierno del estado y con el gobierno federal, Senasica productores o comité de protección pecuaria que son los productores que están al frente y yo como presidente del mismo comité estamos trabajando para trabajar en busca de mejorar ese estatus”.

Mejorar el estatus ofrece muchas ventajas al propio productor ganadero porque además de tener mayor facilidad para comercializar sus animales, también representa aspirar a mejores ingresos económicos.

“Tenemos abierta la frontera, estamos exportando becerros con una serie de requisitos más que si tuviéramos un estatus mejor como el que tuvimos en el 2020 entonces te repito el gobierno y el secretario Antonio Varela bien metidos en el tema de recuperar el estatus haciendo las actividades necesarias y dedicándole el dinero necesario y estas acciones de haber entregado una flotilla de vehículos para volantear toda esa zona es parte de eso”.