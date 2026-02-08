Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de febrero.- Las condiciones de trabajo de los médicos residentes en Tamaulipas quedaron bajo la lupa del Congreso local, luego de que se presentó una iniciativa para establecer un marco legal que ponga límites a las jornadas extenuantes, el trato indigno y las prácticas normalizadas que hoy enfrentan durante su formación.

El planteamiento fue expuesto por Víctor Manuel García Fuentes, quien advirtió que la ausencia de reglas claras ha permitido abusos que afectan la salud física y mental de los residentes, además de impactar de manera directa en la calidad de la atención médica que recibe la población.

El legislador señaló que los médicos residentes sostienen una parte fundamental del trabajo hospitalario, pero lo hacen sin reconocimiento jurídico dentro del Sistema Estatal de Salud, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad frente a excesos en guardias, hostigamiento y sobrecarga de responsabilidades.

La propuesta busca reformar la Ley de Salud Estatal para definir legalmente a la persona médica residente, así como establecer de manera precisa sus derechos y obligaciones, además de las responsabilidades de hospitales y clínicas que operan como sedes de formación.

Entre los puntos centrales se encuentra la obligación de garantizar jornadas compatibles con la seguridad del paciente, descansos posteriores a turnos prolongados y condiciones mínimas de dignidad y respeto a los derechos humanos.

El proyecto también pretende frenar prácticas denunciadas de manera recurrente, como humillaciones, asignación de tareas ajenas a la formación médica y la falta de canales seguros para denunciar abusos dentro de las instituciones.

García Fuentes propuso que la Secretaría de Salud asuma un papel activo en la supervisión de las sedes de formación, emita lineamientos de buenas prácticas y dé seguimiento puntual a quejas relacionadas con violaciones a derechos de médicos residentes.

Al solicitar el respaldo de las distintas fuerzas políticas, el legislador subrayó que no se trata solo de un tema laboral, sino de una alerta de salud pública; la iniciativa fue turnada a comisiones con el acompañamiento de diputados de Morena, PRI y PAN.