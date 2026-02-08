Actualizan semáforo hídrico y endurecen restricciones por escasez de agua en Tamaulipas

La clasificación coloca a 13 municipios en rojo y llama a reducir el consumo ante la presión sobre presas y acuíferos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de febrero.- La presión sobre las fuentes de abastecimiento llevó a las autoridades estatales a actualizar el Semáforo del Cuidado del Agua, colocando en color rojo a 13 municipios de Tamaulipas, entre ellos Ciudad Victoria y la mayoría de la franja fronteriza, ante la baja disponibilidad del recurso y el riesgo de un mayor deterioro de las reservas.

La nueva clasificación implica restricciones más severas en el uso del agua para actividades domésticas y productivas, como el riego de jardines, el llenado de albercas, el lavado de automóviles, así como limitaciones en lavandería, construcción y uso de inodoros, con el objetivo de contener el consumo.

En el listado de municipios en rojo se encuentran Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Nicolás, Tula, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, donde los sistemas de abastecimiento presentan mayor estrés.

Por su parte, los municipios clasificados en amarillo son Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando y Villagrán, zonas donde la disponibilidad es limitada pero aún controlable.

En color verde permanecen Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, El Mante, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl, municipios con condiciones más estables en sus fuentes de agua.

La actualización del semáforo fue aprobada durante la vigésima cuarta reunión ordinaria del Comité de Seguimiento del Semáforo del Agua, realizada en Matamoros, donde se evaluó el comportamiento de las cinco cuencas hidrológicas del estado.

El análisis consideró niveles de presas, acuíferos, escurrimientos y consumo urbano en los 43 municipios, lo que permitió redefinir los colores con base en criterios técnicos y no solo en percepciones estacionales.

Autoridades estatales advirtieron que el semáforo es una guía para la toma de decisiones y reiteraron el llamado a la población a asumir medidas de ahorro, al señalar que, de no reducirse el consumo, la situación podría agravarse en los próximos meses.