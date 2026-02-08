Refuerza PT Campaña de Afiliación en Tamaulipas Rumbo al 2027; Queremos más Mujeres en Política

El trabajo político en las calles se encuentra hasta el momento en 22 municipios de la entidad

Juan Gallegos

El Partido del Trabajo en Tamaulipas comenzó con una campaña de afiliación en territorio con el objetivo de acercar adeptos que conozcan las necesidades en los 43 municipios, señaló el Coordinador de Afiliación y Capacitación en Búsqueda de Grupos en las Ciudades, Rubén Iván Hernández Rodríguez

Detalló, que el Partido Rojo pretende contar con personas con interés en su entorno, ciudad y entidad.

«Que piensen en el bien de la sociedad, que sean caras nuevas y con chispa» declaró

El representante del PT enfatizó que se están enfocando en el sector femenil, pues son ellas «las que conocen el territorio. Ellas conocen las necesidades de la colonia y su entorno además de ser muy trabajadoras», declaró

Hernández, remarcó que la visión de la comisionada política nacional en asuntos electorales en Tamaulipas, Cendy Robles Méndez, es que para las próximas tareas electorales y políticas se otorgue mayor participación al mal llamado sexo débil.

«Pues ellas deben jugar un papel importante en el 2027 y 2028. Son necesarias en los comités por su liderazgo y empatía», aclaró

El coordinador de afiliación en Reynosa y de apoyo a los municipios, reiteró que han formalizado comités en 22 municipios con mayor densidad poblacional, pues la idea es abarcar toda la geografía Tamaulipeca en ese tema político-electoral.