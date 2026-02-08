Propone Yuriria educación financiera para beneficiarios de becas

Más de 107 mil jóvenes en Tamaulipas reciben becas ‘Benito Juárez’ y ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’ sin formación en manejo de dinero

La iniciativa busca que estudiantes de nivel medio superior y superior aprendan a administrar los apoyos económicos federales que reciben.

Cd. Victoria, Tamaulipas (06 de febrero de 2025) – La Diputada local Yuriria Iturbe Vázquez, de MORENA, presentó una iniciativa para que la Secretaría de Educación de Tamaulipas incorpore talleres de educación financiera en preparatorias y universidades, como complemento a las becas federales que reciben miles de estudiantes tamaulipecos.

«Estamos hablando de millones de jóvenes que reciben apoyos económicos mes con mes, pero muchos no saben cómo administrarlo bien. Si les enseñamos a hacer un presupuesto, a ahorrar y a planificar sus gastos, no solo van a aprovechar mejor su beca, sino que van a aprender algo que les va a servir toda la vida», explicó la legisladora Iturbe, quien preside la Comisión de Educación en el Congreso de Tamaulipas.

La propuesta, que contó con el respaldo de la bancada de Morena, destaca que durante 2025, en Tamaulipas, más de 103 mil estudiantes de bachillerato y más de 4 mil universitarios fueron beneficiados con programas como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

«Son recursos públicos muy importantes que ayudan a que los jóvenes sigan estudiando, pero podemos hacer que tengan todavía más impacto si les damos herramientas para que sepan manejar ese dinero de forma inteligente», señaló la Diputada.

La educación financiera incluiría temas como presupuesto personal, ahorro, manejo de créditos, y consumo responsable. «No se trata de ponerles una materia más. Hablamos de talleres prácticos donde aprendan cosas que de verdad les van a servir: cómo dividir su dinero entre lo que necesitan y lo que quieren, cómo no quedarse sin dinero antes de que termine el mes», agregó.

La diputada enfatizó que la medida no condiciona ni sustituye las becas. «Que quede muy claro: los apoyos siguen igual, esto es algo adicional para que los estudiantes saquen más provecho. Queremos jóvenes que no solo terminen su carrera, sino que salgan preparados para enfrentar los retos económicos de la vida real», puntualizó.

La iniciativa será turnada a la Comisión de Educación; de aprobarse, se enviará a la Secretaría de Educación estatal para su valoración e implementación.