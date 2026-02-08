Colabora UAT en la conservación de humedales y ecosistemas acuáticos

Ciudad Victoria, Tam.; 7 de febrero de 2026.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el Simposio Iberoamericano de los Humedales, con la participación de especialistas de Perú, España, Brasil, Argentina y México, quienes compartieron sus experiencias en el estudio de estos ecosistemas.

El evento, realizado en el marco del Día Mundial de los Humedales, se constituyó como una oportunidad para analizar los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan a nivel internacional para la conservación de estos recursos naturales.

Durante las actividades se destacó el esfuerzo de la UAT por impulsar proyectos encaminados a estructurar estrategias para la conservación, manejo y uso sustentable de los humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el bienestar de nuestras comunidades.

En este marco, el Dr. Arturo Mora Olivo, investigador del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT, expuso los resultados de un proyecto realizado en 2024 y 2025 que tuvo como propósito conocer la diversidad de plantas acuáticas que existen en Tamaulipas.

Explicó que dicha investigación, documentada con publicaciones, colecciones biológicas y bases de datos, permitió recopilar 307 especies de plantas acuáticas, siendo la flora de uso medicinal la más diversa, con 176 especies; también se identificó un total de 117 especies de plantas de uso ornamental; 82 especies comestibles; y 76 de flora forrajera.

Durante este simposio, se dio a conocer que la Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025 de Ramsar indica que el mundo ha perdido, desde 1970, cerca de 412 millones de hectáreas de superficie de todos los tipos de humedales naturales. También se informó que México es de los países con un mayor número de humedales de importancia internacional, al contar con 144 sitios Ramsar, que abarcan un poco más de 8.7 millones de hectáreas.

El programa contempló la conferencia “55 años del Convenio Ramsar: Balance de la protección y el uso sostenible de los humedales de importancia internacional”, que impartió el Dr. Gustavo Ballesteros Pelegrín de la Universidad Autónoma de Madrid, España.

También expusieron el Dr. Daniel Ibarra Marinas, de la Universidad de Murcia, España y el Dr. Héctor Aponte Ubillus, director de la carrera de Biología Marina en la Universidad Científica del Sur, Perú, quienes abordaron temas como: manglares, conectividad hidrológica, bioindicadores, carbono azul, monitoreo remoto, conservación comunitaria y cartografía de humedales.