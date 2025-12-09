Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de diciembre.-La presidenta de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez Núñez, afirmó que la entrega de más de 100 mil firmas ciudadanas refleja un reclamo social por justicia y por terminar con la impunidad atribuida al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La dirigente morenista sostuvo que el respaldo de la población demuestra la exigencia colectiva de que las autoridades federales atiendan las denuncias abiertas y tomen decisiones con base en la ley y en la voz ciudadana.

Como parte de estas acciones, Gómez Núñez se reunió con Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien expuso las demandas del partido y la importancia de avanzar en una resolución del máximo tribunal.

La presidenta de Morena destacó que las firmas acompañan una nueva denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por la presunta participación de García Cabeza de Vaca en delitos de delincuencia organizada.

Subrayó que la entrega de firmas simboliza un acto de justicia social, al considerar que el propio pueblo se organiza y exige que la ley se aplique sin distinciones ni privilegios.

Gómez Núñez señaló que Morena en Tamaulipas se mantiene a la espera de la decisión que tomen los ministros Hugo Aguilar y Lenia Batres, confiando en que cualquier acto de corrupción será sancionado conforme a derecho.