Crece presencia de mujeres en labores de la construcción en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de diciembre.-El sector de la construcción en Tamaulipas vive un cambio significativo con la incorporación creciente de mujeres en actividades que por décadas fueron consideradas exclusivamente masculinas, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

El organismo informó que en 2024 se registraron 2 mil 284 mujeres laborando como obreras de la construcción en la entidad, mientras que en 2022 la cifra era de 1 mil 972, lo que representa un incremento constante en apenas dos años.

Este aumento coloca a Tamaulipas en el décimo lugar nacional en participación femenina dentro del sector, una clasificación en la que la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León mantienen los primeros sitios.

El estudio también revela que las mujeres de la construcción en Tamaulipas trabajaron 5 millones de horas en 2022, pero para 2024 esta cifra creció a 6 millones, lo que refleja mayor actividad y continuidad en las obras.

Otro dato relevante es el avance en la remuneración económica: los sueldos destinados a mujeres en este campo subieron de 360 millones de pesos en 2022 a 407 millones de pesos en 2025, lo que confirma una mejora en ingresos y oportunidades.

La información forma parte de la Encuesta Anual de Empresas Constructoras del INEGI, aplicada en las 32 entidades del país, y muestra cómo las mujeres siguen abriéndose paso en ámbitos laborales antes dominados por los hombres.