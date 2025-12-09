Águilas de la Secundaria 1 recuperan el ovoide

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de diez años de haber escrito una página en el deporte escolar de Tamaulipas, las Águilas de la Secundaria General No. 1 “Presidente Ruiz Cortines” vuelven a levantar el vuelo en el emparrillado.

El renacimiento de su programa de fútbol americano, suspendido durante una década por problemas administrativos, se concreta hoy gracias a la gestión de su Directora, la Maestra Farrah Zaidaly Castillo Bautista, quien impulsó su incorporación a los Juegos Escolares 2026.

Hace diez años, las Águilas se convirtieron en el primer equipo de una escuela pública en coronarse campeón de la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la UAT (LUFAUAT). Sin embargo, la falta de apoyo institucional terminó por frenar un proyecto que había colocado a la Secundaria 1 en el mapa deportivo.

El resurgimiento del programa no solo recupera un deporte icónico para la institución, sino también a sus coaches originales, Jorge San Martín Silva y Eleno Reséndez Reyes, pilares del campeonato.

La Directora Castillo Bautista señaló que este retorno responde a una visión educativa integral.

“Para la Secundaria General 1, el deporte es tan importante como lo académico; son un complemento para la Nueva Escuela Mexicana. El legado de las Águilas y su campeonato merecía ser honrado y revivido”, afirmó. “Hemos logrado reunir la experiencia de nuestros coaches fundadores con el entusiasmo de la juventud, asegurando que la escuela pública vuelva a ser un referente en este deporte”.

Una nueva era: Flag Football como plataforma

La reactivación del programa inicia con la modalidad Flag Football (Tochito Bandera), disciplina en crecimiento que permite ampliar la participación estudiantil y fomenta el juego seguro sin perder la esencia del deporte. Bajo la guía de los coaches San Martín y Reséndez, el equipo ya entrena en las instalaciones de la institución.

El esfuerzo comienza a rendir frutos, las Águilas obtuvieron su pase a la Etapa Regional de los Juegos Escolares 2026, a disputarse en enero.

Con el respaldo institucional de la Mtra. Castillo Bautista y la visión de quienes construyeron la historia del equipo, las nuevas Águilas se preparan para recuperar el prestigio perdido y escribir un nuevo capítulo de éxitos.