Aumento al transporte público sería hasta diciembre

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El incremento en la tarifa del transporte público en el estado todavía no se aplicará, pues el ajuste económico apenas alcanza un avance del 70 por ciento y no llega al peso requerido para autorizarlo, informó el subsecretario de Transporte Público en Tamaulipas.

El funcionario explicó que el análisis de aforos en las diferentes rutas continúa y se prevé concluirlo a finales de septiembre. “Ese terminará el día último de septiembre, para hacer los aforos en todo el estado. No nos da tiempo hacerlo simultáneamente, no tenemos tanto personal. Entonces se quedan cuatro días en cada municipio hasta terminar los aforos”, señaló.

Detalló que, de momento, los estudios técnicos muestran que el margen de incremento es de 70 centavos, lo que resulta insuficiente para autorizar la actualización de la tarifa. “Sí, ahorita la línea nos da 70%, 70 centavos. Yo creo que vamos a esperar a terminar los aforos a ver si nos da el peso. Y si no, será hasta diciembre”, precisó.

El subsecretario recalcó que será únicamente con base en los resultados del análisis cuando se determine si se concreta el aumento antes de que termine el año, o bien se pospone para diciembre.

De esta manera, miles de usuarios del transporte público en Tamaulipas deberán esperar a que concluyan los estudios para conocer si habrá o no un ajuste a la tarifa en los próximos meses.