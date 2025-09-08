Diputado pide reforma electoral para prohibir uso de pirotecnia en actos de campaña

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de septiembre.- La iniciativa para prohibir el uso de pirotecnia en campañas electorales de Tamaulipas fue presentada ante al Congreso local por el diputado de Morena, Sergio Ojeda Castillo, quien señaló que los estruendos representan un riesgo tanto para la salud como para el entorno.

El legislador explicó que “los fuegos artificiales contienen una combinación de sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente”, al liberar partículas y gases tóxicos como monóxido de carbono y perclorato de sodio, que afectan tanto la calidad del aire como el agua.

Ojeda Castillo recordó que, en diciembre de 2023, veintidós asociaciones civiles de la entidad solicitaron a los partidos políticos que sus candidatos evitaran el uso de pirotecnia durante las elecciones de 2024, con la firma de un acuerdo ciudadano respaldado por colectivos ambientalistas, animalistas y de atención a personas con autismo.

El diputado subrayó que este esfuerzo social derivó en la propuesta actual de reforma a la Ley Electoral, que busca consolidar en el marco jurídico la protección a la salud y al ambiente. “Este 2025, las asociaciones civiles buscan, a través de su servidor, que nuestra Legislatura 66 pueda retomar esta causa justa al plasmarla en la ley”, señaló.

En el terreno internacional, expuso que ciudades como Málaga, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria han sustituido los juegos pirotécnicos por espectáculos de drones y láser, ofreciendo alternativas “innovadoras, seguras y sostenibles” que han tenido gran aceptación entre la población.

Además, insistió en que cada año miles de personas, sobre todo niños y jóvenes, sufren quemaduras, heridas y amputaciones por la manipulación de cohetes, lo que se suma al estrés y daño que causan los estallidos a personas con autismo, ansiedad o alta sensibilidad al ruido.

En cuanto a los animales, apuntó que su oído más desarrollado los hace particularmente vulnerables. “Los juegos pirotécnicos son una verdadera tortura para los animales”, dijo, al advertir que el ruido puede provocarles pérdida de audición, mutilaciones e incluso la muerte.

La propuesta se encuentra en análisis legislativo y será discutida en comisiones, en medio del respaldo de los colectivos ciudadanos que han impulsado esta causa desde hace más de un año.