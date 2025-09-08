Con solitario gol y gran actuación de la portera, La Botana toma ventaja en semifinales

Ciudad Victoria.- El equipo de La Botana tomó ventaja en la semifinal de la Copa Femenil de la Liga de Fútbol La 12, tras vencer 1-0 a La Colmena con una anotación de Karina Terán.

La cancha de la Colonia 12 de Septiembre fue el escenario de este encuentro, que se jugó con gran intensidad de principio a fin.

En la primera mitad, Karina Terán adelantó a La Botana con un golazo desde larga distancia.

Tomó la pelota en medio campo, condujo, se quitó a dos adversarias y sacó un potente disparo que venció a la arquera de La Colmena para el 1-0.

En la parte complementaria, ambas guardametas se lucieron con grandes atajadas que impidieron que el marcador se moviera, dejando todo por definirse en el partido de vuelta.