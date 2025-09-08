Correcaminos visita a Santos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de dividir la serie ante uno de los equipos protagonistas de la Liga Caliente de la LNBP Dorados de Chihuahua, este lunes Correcaminos llega a tierras potosinas para enfrentar su onceava serie de la Temporada 2025 ante los Santos de San Luis.

Ambos compromisos están programados a las 20;00 horas en el Auditorio Miguel Barragán, donde el equipo de Luis García Sevilla busca su novena victoria para dar el salto a los Playinn, esto debido que se encuentra en la novena posición.

El equipo de la UAT, tuvo una complicada serie ante el equipo de Dorados de Chihuahua, donde la serie quedó 1-1 por bando siendo uno de los mejores duelos de la temporada.

Por su parte Santos de San Luis no pudo ante las Panteras de Aguascalientes y pierden la serie.

REGRESA BRANDEN DAWSON

Luego de una semana de ausencia por lesión, Branden Dawson estará de regreso en la pintura para Correcaminos, actualmente es uno de los rebotadores al ganar bajo el tablero 10 rebotes por juego.

Dawson se ha convertido en pieza fundamental para el esquema de García Sevilla, quien busca a como de lugar un pase a los Playinn de esta temporada.