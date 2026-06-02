Asegura STPS que se vive una ‘primavera laboral’ en Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.– El secretario del trabajo y previsión social de Tamaulipas, aseguró que en estos años de la cuarta transformación se ha reconocido, no solo a nivel nacional, e internacional a México, por tener una ‘primavera laboral’ pues se han respetado como nunca los derechos laborales, la alza al salario, y el incremento al sueldo de los trabajadores, llevando a la capacidad de cubrir hasta 2.5 canastas básicas, así como la transición de modelos laborales de justicia laboral para una conciliación más pronta y expedita, dijo Luis Gerardo illoldi Reyes.

El salario mínimo general en México para 2026 es de $315.04 pesos diarios (equivalente a un aproximado de $9,582.47 pesos mensuales), tras un incremento del 13% acordado por el gobierno, sector obrero y empresarial.Los montos oficiales vigentes se dividen en dos zonas:Resto del país (Salario General): $315.04 pesos diarios.Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): $440.87 pesos diarios.

Atribuyó que han sido una serie de situaciones y de reformas, de buenas prácticas y políticas públicas que han modificado la justicia laboral en México.

«Este gobierno ha venido a reforzar esto, y ha mantenido los estándares del salario mínimo por encima de la inflación, y ha sido muy acertado por encima de las políticas públicas relacionadas con el trabajo».