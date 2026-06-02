Capacitan a hoteleros en protocolos de detección de abuso a menores

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— El sistema DIF Tamaulipas comenzó a aplicar el protocolo de acción completo para conducirse en el contexto de que se reporte un caso de un menor abusado, reportando a Fiscalía y DIF Tamaulipas mediante la Procuraduría Para Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; participarán trabajadores sociales, psicólogos, abogados, quienes estarán al pendiente del bienestar del niño, para ubicar a los familiares del infante.

De acuerdo a Patricia Eugenia Lara Ayala directora del Sistema del Desarrollo Integral Para la Familia se harán capacitaciones con los hoteleros del estado, en la zona norte, centro y sur del estado, para la implementación del protocolo, en caso de que se detecte el caso de un menor en una situación de riesgo, de acuerdo a la reforma aprobada por el Congreso local de Tamaulipas.

Los hoteles en caso de incumplir con la norma, recibirán la sanción de acuerdo a la Ley, dando el seguimiento a los casos que involucren a un menor en riesgo, y deban llevarse a cabo.

En ese sentido la procuraduría y las instancias correspondientes, aplicarán las medidas adecuadas para la atención al menor.

«En el caso del DIF corresponde llevar a cabo la protección y la seguridad a través de la procuraduría, y atender el caso de primera instancias de acuerdo a las instancias correspondientes.

Empezamos capacitando en Victoria, la iniciativa empezó apenas hace 15 días y fue aprobada, porque podemos decir que Tamaulipas es pionero en este tipo de acciones, en beneficio del pro y del cuidado de las atenciones», agregó.

Es decir, los adultos deberán presentar acta de nacimiento y CURP, documentos que se manejan de manera digital de facil trámite, también se pedirán estos documentos en los aeropuertos y autobuses al interior del estado.