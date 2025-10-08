Aprueba Congreso de Tamaulipas incorporación gratuita de personas con discapacidad al IMSS-Bienestar

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Con el objetivo de garantizar los derechos humanos y fortalecer la justicia social, el Pleno Legislativo de Tamaulipas aprobó un dictamen trascendental que permitirá que todas las personas con discapacidad sean incorporadas de manera gratuita a los servicios públicos de salud, a través del IMSS-Bienestar.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yuriria Iturbe Vázquez, destacó que esta reforma es un paso firme hacia la inclusión y el respeto a los derechos fundamentales de las y los tamaulipecos.

“Con el firme compromiso de garantizar los derechos humanos y fortalecer la justicia social, aprobamos un dictamen trascendental que asegura que las personas con discapacidad sean incorporadas de forma gratuita a los servicios públicos de salud, como el IMSS-Bienestar”, afirmó.

Iturbe Vázquez subrayó que esta medida representa un acto de justicia social para quienes enfrentan mayores barreras de acceso a los servicios médicos.

“Es un avance histórico que responde al llamado de miles de familias que buscan atención médica digna y sin discriminación. Estamos construyendo un Tamaulipas más incluyente y humano”, agregó en su participación en la tribuna legislativa.

La diputada enfatizó que el compromiso de la Legislatura 66 de Tamaulipas es garantizar que las leyes respondan a las necesidades reales de la población más vulnerable.

“Con acciones como ésta, reafirmamos que la salud es un derecho humano, no un privilegio, y que nadie debe quedar excluido por su condición económica o física”, sostuvo.