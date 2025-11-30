Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un nuevo frente frío que afectará a Tamaulipas a partir de hoy domingo, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 8 grados centígrados en diversas regiones.

El sistema ingresará al territorio nacional en interacción con una línea seca y un canal de baja presión localizado en el noreste del país. Con estas condiciones, el frente frío número 17 avanzará hacia Tamaulipas generando un descenso generalizado de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos.

Por su parte, la Coordinación de Protección Civil advirtió que el nuevo frente frío “cruzará Tamaulipas durante el domingo; su masa de aire frío impulsaría un descenso en la temperatura, además de favorecer la presencia de lloviznas y lluvias dispersas, así como un evento Norte”.

La dependencia estatal precisó que se prevén temperaturas mínimas de entre 8 y 12 grados centígrados en la zona norte, de 9 a 13 grados en el centro del estado, de 19 a 14 grados en la región cañera y de entre 12 y 16 grados en el sur de Tamaulipas.

Los reportes técnicos señalan que el frente frío empezará a ingresar al estado el 29 de noviembre y se mantendrá hasta el primero de diciembre, dejando condiciones invernales durante dos días.

El SMN añadió que podrían registrarse heladas en zonas montañosas y comunidades rurales, especialmente en municipios como Miquihuana, donde se ha observado un descenso más pronunciado en temporadas similares.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno, así como tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y posibles afectaciones por lluvias dispersas.

Protección Civil reiteró el llamado a extremar cuidados en grupos vulnerables y a revisar las condiciones de viviendas y refugios temporales que puedan ser requeridos durante la presencia del frente frío.

En las próximas horas se emitirán nuevos avisos para detallar la intensidad del viento, los acumulados de lluvia esperados y las regiones donde las bajas temperaturas podrían prolongarse durante la semana entrante.