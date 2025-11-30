Reconoce Cabildo a Moritz Vonnacher

Cd. Victoria, 29 de noviembre 2025. – En nombre del Cabildo de Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez entregó reconocimiento a Mauricio Moritz Vonnacher, uno de los deportistas victorenses competitivos a nivel mundial que recientemente obtuvo el grado noveno Dan en Tae Kwon.

Con la proyección de un vídeo, se reconoció a Moritz Vonnacher por su trayectoria y logros en Tae Kwon Do que lo convierten en un orgullo para la sociedad victorense por ser forjador de generaciones de deportistas en esa disciplina.

En otro punto del orden del día, Issaí Fuentes Cano del Consejo Unido Motorizado solicitó la autorización del cabildo para la coloración en un espacio público de una pieza artística representativa de la comunidad Biker de Victoria.

En la trigésima quinta sesión ordinaria se atendieron asuntos competentes a nomenclaturas de calles en comunidades rurales, correspondencia que emite el Congreso Local, la atención de servicios públicos en colonias y la solicitud de un grupo de ciudadanos para crear recorridos históricos por la Ciudad.