Realiza la UAT con éxito el Primer Concurso Nacional de Oratoria Universitario

Tampico, Tam.; 29 de noviembre de 2025.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró con éxito el Primer Concurso Nacional de Oratoria Universitario “Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”, que reunió a estudiantes de instituciones de educación superior provenientes de distintos estados del país, generando un espacio juvenil de diálogo y participación plural.

Organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de Tampico, a través del Centro de Mediación Universitario, el certamen reforzó el compromiso de la UAT con la formación cívica, la expresión pública y la construcción de ciudadanía, alineándose con las prioridades nacionales en materia de educación integral, innovación y desarrollo social.

A lo largo de dos jornadas, las y los participantes desarrollaron etapas de exposición oral, discursos preparados y pruebas de improvisación, en las que se abordaron temas estratégicos para el desarrollo nacional como: sustentabilidad y medio ambiente; ciencia, tecnología e innovación; justicia social y equidad; desarrollo urbano y calidad de vida; y el rol de la juventud en la transformación social.

El concurso contó con un jurado integrado por especialistas en comunicación, derecho y oratoria, quienes evaluaron criterios como voz, lenguaje, actitud, claridad argumentativa y originalidad del discurso, asegurando un proceso transparente y de alto rigor académico.

Tras la evaluación final, fueron reconocidos: Adolfo Hernández Hernández, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el primer lugar; Fernando Joaquín Mejía Espinoza, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la segunda posición; y Cynthia Nayeli Arriaga Vásquez, estudiante de la UAT, quien obtuvo el tercer lugar.

La ceremonia de clausura, realizada en el Centro de Excelencia “Enrique Collado Sámano” del Campus Tampico, contó con la presencia de autoridades federales, académicas y representantes estudiantiles, quienes destacaron la relevancia del certamen como un ejercicio de fortalecimiento democrático y desarrollo juvenil.

La directora de la FADYCS, Elda Ruth de los Reyes Villarreal, y la directora del Centro de Mediación Universitario, Gracia Elena Medina López, encabezaron la entrega de constancias y reconocimientos, agradeciendo la participación de las instituciones invitadas y el respaldo de la comunidad universitaria.