Anuncia Úrsula Salazar que hará campaña sin renunciar al Congreso

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Tamps.-

La diputada local Úrsula Salazar Mojica, afirmó hoy que no pedirá licencia para separarse del Congreso de Tamaulipas, ya que al mismo tiempo hará campaña para reelegirse como diputada.

En entrevista sostuvo que está lista para ir a campaña a partir del 15 de abril para contender por el Distrito 21 de Tampico

“Ayer fue ya el registro de la candidata en Tampico y vamos por el 21 distrito y hasta donde tengo yo para ir a esta contienda electoral me permite no pedir licencia y vamos a seguir trabajando aquí en el congreso del estado

Salazar Mojica subrayó que no solicitará licencia para separarse de su cargo durante la campaña “no, seguimos así”.

La diputada sostuvo que se dará tiempo para todo sin descuidar ninguna obligación “eso es una de las cosas que tenemos las mujeres que nos damos tiempo para todo: he tenido tiempo para ser mamá, para ser esposa, para ser legisladora y creo que lo podemos hacer, el tiempo nos rinde”.

Reiteró que el tiempo invertido con eficacia alcanza para atender diversas responsabilidades por lo que se quedará al frente del Congreso del Estado al mismo tiempo que realizará eventos de campaña.

“Yo creo que es el hecho de lo que podemos hacer las mujeres y voy a hablar en voz propia, el trabajo siempre lo hacemos con mucha entereza y con mucha responsabilidad”, dijo.

Salazar Mojica puntualizó “yo creo que eso nos permite estar trabajando en esas dos partes más que es una contienda que conozco bien mi municipio, que conozco bien mi distrito y hoy sí les puedo decir que vamos por el norte de Tampico”.