Anticipan heladas y lluvias ligeras por nuevo frente frío en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de enero.- Un nuevo descenso térmico severo se prevé en Tamaulipas a partir del sábado 10 de enero, cuando el frente frío número 28 ingrese al estado y provoque temperaturas de un solo dígito en prácticamente todo el territorio.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones más extremas se presentarán en la zona norte, donde el termómetro podría bajar hasta los 5 grados centígrados, mientras que en la región centro se esperan mínimas cercanas a los 7 grados y en el sur alrededor de los 9 grados.

El sistema frontal generará efectos considerados como congelantes en varios municipios, sobre todo durante las madrugadas y las primeras horas del día, lo que aumentará la sensación de frío entre la población.

Este episodio de bajas temperaturas coincidirá con el regreso a clases de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, situación que podría complicar la movilidad y el desarrollo de actividades escolares durante el arranque de la próxima semana.

Además del descenso térmico, se pronostica un incremento de humedad y la presencia de lluvias ligeras en distintas regiones del estado, sin que hasta el momento se prevean precipitaciones intensas.

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, especialmente para proteger a menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.

El frente frío 28 se suma a una temporada invernal que continúa activa en el país, por lo que no se descarta que Tamaulipas registre nuevos episodios de frío intenso en las semanas siguientes.