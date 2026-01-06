Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de enero.- Las principales presas de Tamaulipas comenzaron el 2026 con niveles de almacenamiento favorables, luego de que las lluvias registradas durante 2025 permitieron revertir una sequía prolongada que durante años comprometió el abasto de agua en distintas regiones del estado.

La recuperación fue más evidente en las zonas centro, sur y región cañera, donde los escurrimientos elevaron de forma considerable el volumen de los embalses, algunos de los cuales llegaron a rebasar el 100 por ciento de su capacidad en distintos momentos del año pasado.

Entre los casos más destacados se encuentra la presa Vicente Guerrero, localizada en el municipio de Padilla, que logró superar el 70 por ciento de llenado en octubre de 2025, cuando en mayo de 2024 se encontraba por debajo del 10 por ciento, en una de sus etapas más críticas.

En el sur de Tamaulipas, el Sistema Lagunario del Río Tamesí también refleja una condición estable, al mantenerse con un nivel cercano al 92.3 por ciento, lo que brinda certidumbre para el suministro de agua potable en la zona conurbada.

Este escenario de recuperación permitió que, a finales de diciembre de 2025, se iniciara el trasvase de agua hacia Estados Unidos, como parte de los compromisos internacionales en materia hídrica.

El volumen total programado para su entrega es de 249 millones de metros cúbicos, los cuales fluyen a través de la presa Marte R. Gómez y son derivados conforme al calendario establecido, con fecha límite al 31 de enero de 2026.

Aunque se mantiene el monitoreo permanente del comportamiento de las presas, el balance al inicio del año es considerado positivo, al conjugar niveles de almacenamiento sólidos con la posibilidad de cumplir obligaciones internacionales sin afectar el consumo local.