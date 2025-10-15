Alerta diputada que México dependerá de alimentos importados

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de octubre.– La diputada local Marina Ramírez Andrade, del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una fuerte advertencia al señalar que el campo mexicano “se está muriendo” por el abandono del Gobierno Federal, lo que podría provocar que México dependa totalmente de los alimentos del extranjero.

Ramírez Andrade denunció que las malas decisiones oficiales han dejado indefensos a los agricultores. “Abren las fronteras y les dan preferencia a los granos extranjeros; a nuestros productores los dejan solos, les pagan a como quieren y sin precio justo”, dijo.

Aseguró que el desplome de los precios agrícolas ha provocado una crisis sin precedentes: “Muchos ya no recuperan ni lo invertido, otros ya tiraron la toalla, algunos siembran apenas la mitad y la mayoría está endeudada. Es una tragedia en el campo mexicano”, afirmó.

La diputada sostuvo que los campesinos han buscado el diálogo con el Gobierno Federal, pero no han sido escuchados. “Ellos quieren soluciones, quieren sentarse a platicar, pero el gobierno simplemente no responde”, lamentó.

Advirtió que la situación ya afecta a todo el país, no solo a Tamaulipas. “El campo está cayendo en picada; si seguimos así, vamos a depender completamente del extranjero, y eso sería una vergüenza nacional”, expresó.

Por último, Ramírez Andrade exigió al Gobierno Federal intervenir de inmediato con políticas públicas que realmente protejan a los productores. “Si no actuamos hoy, mañana ya no habrá quién siembre ni qué cosechar”, sentenció.