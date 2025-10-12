Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.-El secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, lanzó una seria advertencia sobre el peligro que enfrenta el campo tamaulipeco por el uso de agua y suelos contaminados, un problema que podría afectar la producción de alimentos y la salud de miles de personas.

Varela Flores reconoció que en algunas zonas del norte del estado el deterioro de la calidad del agua y la salinización del suelo están generando un daño silencioso, pero de alto impacto, tanto para la productividad agrícola como para el medio ambiente.

“El agua y la tierra son el corazón de nuestra agricultura, pero si los contaminamos, estamos comprometiendo el futuro del campo”, afirmó el funcionario, al urgir a productores y autoridades a adoptar prácticas sustentables antes de que las consecuencias sean irreversibles.

El titular de la dependencia insistió en la necesidad de realizar monitoreos constantes, aplicar nuevas tecnologías y establecer controles más estrictos sobre los recursos naturales, a fin de evitar que el deterioro ambiental se convierta en una crisis agrícola.

También subrayó la importancia de fortalecer la vinculación entre la ciencia, la tecnología y los productores rurales, para construir una agricultura moderna, rentable y libre de contaminación.

Varela Flores advirtió que la falta de medidas urgentes podría traducirse en pérdidas millonarias y en la contaminación de productos agrícolas, afectando no solo al sector rural, sino también a los consumidores en todo el estado.

“Estamos ante un punto de inflexión: o cuidamos el agua y los suelos, o nos quedaremos sin futuro agrícola”, sentenció, al remarcar que la sustentabilidad ya no es una opción, sino una obligación inmediata para Tamaulipas.