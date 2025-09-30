Renovación total de la justicia en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de septiembre.- tomaron protesta los 147 jueces y magistrados que a partir de este miércoles primero de octubre su gran funciones lo que significa la renovación del 100% de poder judicial en Tamaulipas.

Fue durante una sesión solemne del congreso del estado realizada en el poliforum Ciudad Victoria a la que acudieron miles de personas que llenaron el recinto el gobernador del estado Américo Villarreal así como los magistrados salientes.

El diputado Humberto Prieto Herrera presidente de la junta de gobierno del congreso del estado fue el encargado de tomar la protesta a las personas juzgadoras resultaron electas por el voto popular.

En nombre de los nuevos integrantes del poder judicial del estado tomó la palabra Tania Contreras López quien asumirá como presidenta de supremo tribunal de justicia.

«A partir de hoy la justicia marcará como un verdadero motor de paz. Este es el principio de una etapa histórica marca fundación del poder judicial sostenido en un nuevo pilar: la voluntad popular», expuso.

Contreras López también refirió «hemos llegado como resultado de la confianza los ciudadanos exigen dejar atrás una institución que por décadas estaba el servicio de quien solo podría pagar».

La nueva magistrada indicó que el funcionamiento del nuevo poder judicial va a devolver el pueblo de la justicia.