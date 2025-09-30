Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de septiembre -El presupuesto de Tamaulipas no tendría ningún recorte para el 2025, y al menos se homologaría al índice de la inflación, afirmó el diputado federal Adrián Oseguera Ramos.

En entrevista sostuvo que dos de los rubros que más interesan al gobierno de Tamaulipas son la seguridad y la salud, Ramos en los que se cuidará que no sean afectados.

El legislador federal señaló que aún no sé inicia la discusión del proyecto de presupuesto federal para el 2026, ferretero que los diputados de Tamaulipas defenderán que no se dé ninguna reducción para la entidad

«Todavía no se ve todo eso pero una vez acabando de discutir el paquete de Tamaulipas lo daremos a conocer», dijo

Oseguera Ramos también refirió que «tenemos máximo hasta el 15 de octubre para revisar la ley de ingresos y la ley de ingresos máximo hasta 15 de noviembre pero antes obviamente diputado federal lo vamos a aterrizar con el gobernador».

Diputado federal dijo que el legisladores de Tamaulipas se encuentran Unidos para defender el gasto que corresponde a la entidad para el ejercicio de 2026.