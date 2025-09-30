Casi 30,000 repatriaciones en Tamaulipas durante 2025

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de septiembre.-A pesar de la política migratoria de Estados Unidos, Tamaulipas suma 30 mil repatriaciones en el 2025, la cifra mas baja en muchos años, aseguró Juan José Rodríguez Alvarado director del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM).

En comparación con el año pasado, dijo, cuando Tamaulipas recibió 50,000 repatriaciones por su frontera, cifra que se ha reducido en este 2025 y no se espera que se incremente en los últimos tres meses del año.

«Ahorita tenemos una repatriación de cas 30 mil y estamos recibiendo puros mexicanos en nuestra frontera como repatriados», expuso

El funcionario estatal precisó «es la cifra históricamente más baja que hemos registrado por Tamaulipas en todos los años pasados».

Rodríguez Alvarado mencionó que la política migratoria de Donald Trump, ha sido menos agresiva por lo cual las deportaciones siguen una tendencia a la baja.

Al mismo tiempo, dijo, la migración de centroamericanos y otros países de Sudamérica prácticamente se ha suspendido y no me están llegando a la frontera norte de Tamaulipas.