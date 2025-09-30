“Charoláis” destaca dentro de los mejores tackleadores de ONEFA

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque la temporada 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) no ha sido la más favorable para los Correcaminos, el defensivo Alfredo Rosales, mejor conocido como “Charoláis”, ha puesto en alto el nombre del equipo al figurar entre los mejores tackleadores de la liga.

Rosales ocupa actualmente el cuarto lugar del ranking nacional con un total de 25 tackleadas registradas al cierre de la semana cuatro, lo que lo convierte en uno de los jugadores más constantes dentro de la defensa del conjunto victorense.

El líder de la estadística es José Vázquez, de Leones, con 41 tackleadas; seguido por los jugadores de Potros, Marlon Barrera con 30 y Armando Salinas con 28. Después aparece Rosales con sus 25, superando a Elías Montini de Anáhuac, quien suma 23.

La actuación de “Charoláis” refleja el esfuerzo individual dentro de un equipo que sigue en busca de mejores resultados en la temporada, y al mismo tiempo lo consolida como una pieza clave en la defensiva de Correcaminos.