Oficializan calendario 2024 para Correcaminos UAT, Liga Mayor ONEFA

Por: Ricardo Flamarique.

Victoria, Tamaulipas.- Salvo el cambio de horario que solicitó Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para la Semana 5, el resto de los puntos que se trataron en la Reunión Extraordinaria de la Liga Mayor de ONEFA, no afectaron en la agenda de Correcaminos UAT, para la Temporada 2024.

César Osvaldo Gallegos, Head Coach del equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se hizo presente en la reunión, en la que se confirmó la participación de los equipos de los 3 Grupos de la Conferencia Nacional de la Liga Mayor y el Calendario Oficial 2024.

La reunión se celebró en instalaciones de los Borregos Salvajes del Tec. de Monterrey, Campus Ciudad de México, en la que además se trataron puntos como, la obligatoriedad que tiene cada equipo de transmitir sus partidos de local en esta temporada, así como la repetición instantánea en ciertas situaciones.

Los coach de Indios UACJ, por cuestiones de logística, solicitaron aplazar dos horas el partido de la Semana 5, en la que visitan a Correcaminos UAT, el sábado 5 de octubre, quedando programado a las 16:00 horas en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, del CU Victoria.

Como se anunció en la Asamblea General Ordinaria celebrada en febrero, Correcaminos UAT que está de regreso en la Liga Mayor de la ONEFA, quedó sembrado en Grupo Norte, junto a Zorros del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) Campus Mexicali.

Además, con los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Tijuana.

A continuación, los partidos de la Temporada 2024 de Correcaminos UAT

J. LOCAL Vs. VISITANTE SEDE FECHA HORA

1. Correcaminos UAT Vs. Lobos ULM Estadio Universitario 07/09 14:00

2. Potros ITSON Vs. Correcaminos UAT Campo Hundido 13/09 18:00

3. BYE

4. Correcaminos UAT Vs. Zorros CETYS Estadio Universitario 28/09 16:00

5. Correcaminos UAT Vs. Indios UACJ Estadio Universitario 05/10 16:00

6. Cimarrones UABC Vs. Correcaminos UAT Estadio Cimarrón 11/10 19:00

7. Halcones UV Vs. Correcaminos UAT Campo de los Sueños 19/10 17:00

8. BYE

9. BYE

10. SEMIFINAL 09/11

11. FINAL 16/11

El duelo contra los Halcones de la Universidad Veracruzana, es de los llamados juegos cruzados con la Conferencia del Bajío.