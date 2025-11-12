Aceleran constructores de Tamaulipas el cierre de 2025 con nuevas obras

El presidente de la CMIC estima una inversión de 130 millones de pesos en infraestructura educativa y urbana antes de concluir el año

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de noviembre.– El sector de la construcción en Tamaulipas encara el cierre de 2025 con una dinámica de trabajo ascendente, impulsado por nuevas licitaciones que permitirán ejercer alrededor de 130 millones de pesos en las próximas semanas.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jorge Adán Contreras Galván, explicó que las obras estarán orientadas principalmente a fortalecer la infraestructura educativa y urbana, con inversiones que superarán las registradas en los meses anteriores.

Subrayó que la actividad constructiva mantiene un ritmo constante en la capital del estado, lo que ha contribuido a mejorar la confianza del gremio y a consolidar una cartera más amplia de proyectos locales.

Actualmente, los empresarios afiliados a la CMIC participan en la edificación del gimnasio del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, la Ciudad Judicial, una planta potabilizadora y la segunda línea del Acueducto, entre otros trabajos de alto impacto.

A la par, se desarrollan programas de bacheo y mantenimiento urbano, considerados esenciales para mantener la operatividad y la seguridad de la infraestructura pública.

Contreras Galván destacó que el dinamismo de las obras ha provocado un crecimiento del 68 por ciento en el número de empresas afiliadas a la cámara, lo que refleja la recuperación y expansión del sector en Tamaulipas.

El dirigente afirmó que, con este ritmo de inversión y ejecución, la industria de la construcción cerrará 2025 con resultados favorables y con perspectivas de continuidad en el año siguiente.