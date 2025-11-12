Anuncian Amaranta Run

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Amaranta Residenciales, anunció de manera formal la primera edición carrera atlética, Amaranta Run, la cual se estará llevando a cabo el domingo 7 de diciembre.

En rueda de prensa, encabezada por Anahí González, Alma Rosa de los Santos y Ana Laura Medina, quienes dieron los por menores de la competencia, la cual se estará realizando en una de las principales arterias de la ciudad.

“El motivo principal es la promoción de un estilo de vida saludable y activo en la comunidad victorense, como parte de la filosofía integral del residencial”, expresó de Los Santos

Quien a su vez señaló que se espera una participación de no menos de 250 personas, para los 3k y 5k, donde los primeros tres lugares de este último se estarán llevando $3,000, $2,000 y $1,000 pesos.

Por su parte Anahí González anunció que lo recaudado en las inscripciones será destinado como donativo a Cáritas.

“Esta decisión forma parte del estilo de vida integral que promueve el residencial, buscando retribuir a la sociedad”.

“El evento ofrece dos modalidades: una carrera de 5 kilómetros para los deportistas y una caminata 100% familiar de 3 kilómetros”.

Destacaron que ambas rutas parten de Plaza Palmas (sede física de Amaranta).

La caminata de 3K llega hasta el Ocho, a la altura de Cáritas, y regresa.

La carrera de 5K continúa hasta la calle 16 y el Bulevar Adolfo López Mateos, antes de volver a la meta en Plaza Palmas.

En el tema del registró de la carrera este se puede hacer en el link de la página web de Amaranta, sin embargo, para finalizar el proceso, es necesario acudir a las oficinas de Amaranta para concretar el pago y obtener un folio.