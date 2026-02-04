Solo el 40% de las constructoras afiliadas a la CMIC Victoria se encuentran en operación

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la región Tamaulipas Centro, Jorge Adán Contreras Galván, informó que actualmente solo el 40 por ciento de las empresas afiliadas a este organismo se encuentran trabajando, situación que refleja una baja en la actividad del sector.

El dirigente explicó que de un total de 80 empresas constructoras que forman parte de la cámara, menos de la mitad mantiene operaciones activas.

“De las 80 empresas constructoras que pertenecen a la cámara, únicamente está laborando el 40 por ciento”, señaló.

Contreras Galván indicó que este escenario representa un reto importante para el gremio, ya que impacta directamente en la generación de empleo y en la cadena productiva relacionada con la construcción en la región centro del estado.

Agregó que la CMIC se mantiene a la expectativa de que en los próximos meses se reactiven proyectos de obra pública y privada, lo que permitiría mejorar las condiciones del sector y reincorporar a más empresas a la actividad productiva.

Finalmente, reiteró la disposición del organismo para colaborar con los distintos niveles de gobierno y participar en los proyectos que impulsen el desarrollo y la reactivación económica de Tamaulipas.