Bajo la mirada de Looky: vigilancia silenciosa en la Central camionera

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–

Como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito, personal de la Dirección de Agrupamientos Policiales de la Guardia Estatal lleva a cabo un operativo de inspección en la Central de Autobuses, con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos.

Durante la intervención, el canino “Looky” realiza barridos preventivos en pasillos, sala de espera, andenes, áreas comunes y la zona de paquetería, además de la inspección de maletas y autobuses de distintas líneas de transporte foráneo.

En ninguno de los casos el canino presentó cambios de comportamiento que indicaran la posible presencia de sustancias ilícitas.

Con estas acciones, la Guardia Estatal reafirma su compromiso con la vigilancia preventiva en espacios de alta afluencia ciudadana.