Invitan DIF Victoria y Lucy de Gattás a participar en “Fotos con Causa”.

Cd. Victoria, 3 de febrero de 2026. –

A partir del día de hoy, el DIF Victoria, en conjunto con su Presidenta Lucy de Gattás, invitan a las familias de la capital a participar en el set “Fotos con Causa”, una actividad pensada para llevarse un bonito recuerdo del mes del amor mientras se apoya una noble causa.

Del 3 al 13 de febrero, las personas podrán acudir con su pareja, familia o amigos y tomarse 3 fotografías profesionales de estudio en un set especial, ubicado en el Auditorio 1 del DIF Victoria, dentro del edificio central.

Lo recaudado será destinado a fortalecer las actividades y espacios de atención de las niñas y niños del Centro DOWN y del Centro de Autismo, reafirmando el compromiso del DIF Victoria con la inclusión y el bienestar de la niñez.

El horario de atención es de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 a 7:00 p.m., con un donativo de $200 pesos en sesión individual o en pareja, y $250 pesos para sesiones grupales de 3 a 6 personas.

Las y los interesados pueden agendar su cita vía WhatsApp al 834 311 51 54.

Con esta invitación, Lucy de Gattás y el DIF Victoria hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse, disfrutar de una experiencia diferente y apoyar con causa.