Clonan páginas web de constructoras y cometen fraudes en Tamaulipas

_Los defraudadores suplantan sitios oficiales de empresas para cobrar obras y facturas; la CMIC ha detectado al menos diez casos en el último año y medio_

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de octubre.-Al menos diez constructoras de Tamaulipas han sido víctimas de fraude mediante la clonación de sus páginas web, alertó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En el caso más reciente, los delincuentes lograron cobrar 250 mil pesos simulando ser los verdaderos constructores.

El presidente de la CMIC en Tamaulipas, Jorge Adán Contreras, explicó que los defraudadores duplican los sitios oficiales de las empresas, sustituyen los números telefónicos y engañan a los clientes haciéndose pasar por representantes legítimos.

“La semana pasada tuvimos un caso, y en el último año y medio ha habido diez casos”, reveló Contreras, al destacar que los fraudes se han cometido principalmente contra particulares que contratan obras de pequeña y mediana escala.

El dirigente empresarial precisó que los delincuentes han logrado apropiarse de los pagos mediante transferencias bancarias, aprovechando la confianza de los clientes y la similitud de las páginas falsas.

Ante esta situación, la CMIC ha emitido alertas a sus socios y al público en general para que verifiquen cuidadosamente los datos de contacto de las constructoras antes de realizar cualquier transacción.

“Ahora le pedimos a los socios y a los clientes que verifiquen varias veces los teléfonos y que llamen a la CMIC para comprobar que los teléfonos sean los correctos”, subrayó el presidente del organismo.

Contreras añadió que ya se han presentado denuncias ante las autoridades competentes, aunque hasta ahora no se ha logrado identificar ni detener a los responsables de los fraudes digitales.