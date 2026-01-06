150 policías bajo investigación en Tamaulipas: disciplina y depuración en curso

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció que durante el 2025 se abrieron alrededor de 150 expedientes de investigación administrativa contra elementos policiales, aunque aclaró que solo una minoría ha sido removida de sus cargos.

El funcionario explicó que el objetivo no es únicamente separar a los agentes señalados, sino recuperar disciplina interna y reencauzar a quienes puedan ajustarse a las exigencias de la corporación. “Lo que buscamos es disciplina, pero sobre todo no deshacernos de elementos que pueden volver a disciplinarse”, puntualizó.

Actualmente, la fuerza operativa de la Secretaría de Seguridad asciende a 3,950 efectivos, además del personal administrativo. El dato revela que los elementos bajo investigación representan cerca del 4% de la corporación, un porcentaje que, aunque reducido, refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

Pancardo insistió en que la prioridad es mantener la confianza ciudadana y garantizar que los policías cumplan con los estándares de conducta. La depuración interna se plantea como un proceso permanente, en el que se busca equilibrar la disciplina con la posibilidad de reintegrar a quienes demuestren capacidad de rectificación.

El secretario también se refirió al periodo vacacional de diciembre, en el que se registraron más de 90 accidentes carreteros y cerca de 30 fallecimientos, de acuerdo con cifras extraoficiales. Señaló que la mayoría de los percances obedecen a imprudencia y cansancio de los conductores, más que a fallas en la infraestructura. “Nuestra labor ha sido auxiliar, apoyar y prevenir, alertando a la gente que no maneje cansada y que sea precavida en los rebases”, dijo.

Con este balance, la Secretaría de Seguridad enfrenta un doble reto: depurar y disciplinar a su propia corporación, mientras refuerza la prevención en carreteras y zonas de riesgo. La cifra de 150 policías bajo investigación se convierte en un recordatorio de que la seguridad pública no solo depende de infraestructura y operativos, sino también de la integridad de quienes portan el uniforme