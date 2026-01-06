Destaca Salud de Tamaulipas reducción de muertes por infarto gracias a atención hospitalaria oportuna

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que la atención médica oportuna y la correcta coordinación entre hospitales ha permitido una disminución del 25 por ciento en las muertes de pacientes que ingresan a hospitales por infarto, como resultado del fortalecimiento de los protocolos de emergencia en la entidad.

Desde el punto de vista médico, el funcionario explicó que esta reducción está directamente relacionada con la disponibilidad de medicamentos especializados y con la activación de mecanismos de respuesta inmediata. “Lo que te puedo decir desde el punto de vista médico es que los pacientes que llegaron a los hospitales, mejoramos en un 25 por ciento la disminución de las muertes de los pacientes que llegaron infartados en hospitales”, señaló.

Hernández Navarro destacó que uno de los factores clave ha sido el abasto oportuno de trombolíticos en las unidades médicas del estado.

“Eso también se debe a la respuesta de tener los trombolíticos adecuados en los hospitales, en todos los hospitales”, puntualizó.

Asimismo, resaltó la importancia del trabajo coordinado a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas y la implementación de una red especializada para la atención de estos casos. “La respuesta que tenemos con el centro regulador de urgencia y la coordinación que tenemos en una red de código infarto es fundamental”, explicó.

El secretario detalló que, una vez estabilizado el paciente, se activa un proceso de referencia médica para garantizar la continuidad del tratamiento. “Dentro del correspondiente, después de ser trombolizado, va a ser canalizado”, precisó.

Añadió que este esquema de atención se ha fortalecido con el trabajo conjunto de diversas instituciones de salud.

“En esto se ha estado trabajando mucho con el Hospital de Alta Especialidad, con el Hospital General de Ciudad Victoria y con el Hospital Canseco para traer este tipo de casos”, indicó.

Cuestionado sobre el número exacto de pacientes atendidos por estos padecimientos, Hernández Navarro aclaró que en ese momento no contaba con la cifra precisa. “No tengo ahorita el dato, pero te lo digo”, concluyó.