Biden pide prohibir el comercio de acciones en el Congreso

El presidente Joe Biden se manifestó a favor de prohibir que los congresistas compran y vendan acciones bursátiles mientras ejerzan sus cargos legislativos, pronunciándose tardíamente sobre un tema que ha sido debatido en el Capitolio durante años.

“Nadie en el Congreso debería poder ganar dinero en el mercado de valores mientras estén en el Congreso”, dijo Biden en una entrevista que se publicará esta semana.

La entrevista fue realizada por Faiz Shakir, asesor político del senador Bernie Sanders, y publicada por A More Perfect Union, una organización activista a favor de derechos laborales y libertad de prensa. The Associated Press vio la entrevista antes de su lanzamiento.

No está claro qué impacto podría tener la declaración de Biden, llegando solo un mes antes de que termine su mandato.

El presidente demócrata habló con Shakir sobre su legado económico, que incluye el apoyo a los sindicatos y la inversión en proyectos de energía limpia e infraestructura. Pero Shakir también preguntó sobre el comercio de acciones del Congreso, que ha sido un catalizador para la ira populista en Washington.

Por ejemplo, cuando se acercaba la pandemia de coronavirus, algunos legisladores compraron y vendieron millones de dólares en acciones después de ser informados sobre el virus.

Una propuesta bipartidista para prohibir las transacciones bursátiles por parte de los miembros del Congreso y sus familias tiene docenas de patrocinadores, pero no ha recibido una votación.

Aunque los legisladores están obligados a divulgar toda transacción mayor a los 1.000 dólares, rutinariamente lo hacen tarde o de plano no lo hacen.

Shakir dijo que admiraba a Biden por no haber “entrado temprano en Google, y Boeing, y Microsoft, y Nvidia, y, ya sabes, Amazon” mientras era senador por Delaware, cargo que ocupó durante 36 años.

Biden dijo que vivió de su salario de senador en lugar de jugar en el mercado de valores.

“No sé cómo puedes mirar a tus constituyentes a los ojos y saber, porque el trabajo que te dieron, te dio una vía interna para ganar más dinero”, dijo. “Creo que deberíamos cambiar la ley”.

Biden había rechazado anteriormente tomar una posición sobre el comercio de acciones del Congreso. Cuando Jen Psaki se desempeñaba como secretaria de prensa de la Casa Blanca hace dos años, dijo que Biden “dejará que los miembros del liderazgo en el Congreso y los miembros del Congreso determinen cuáles deberían ser las reglas”.