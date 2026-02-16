Supera Municipio 50% de recaudación por predial en Victoria.

Cd. Victoria, 15 de febrero de 2025. – Vinculado a una mayor confianza de la ciudadanía con la autoridad municipal, en el inicio del ejercicio fiscal 2026 se registra importante incremento en la recaudación del impuesto predial en Victoria superando el 50 por ciento de lo proyectado.

La Tesorera del Municipio, Guadalupe de los Reyes Acosta, informó que a la fecha se han recaudado por este concepto 32 millones de pesos, que representa una diferencia de 3 millones arriba de la misma fecha en 2025 con una proyección a ingresar este año de 74 millones de pesos.

Detalló que hasta la segunda semana de febrero han sido cubiertos 50,200 predios con este pago, con una diferencia de 4,200 más que el 2025, lo que refiere que 4,200 familias han confiado y confían en el Gobierno de Eduardo Gattás Báez que invierte sus impuestos en los servicios públicos.

De los Reyes Acosta anunció que han sido aperturados módulos recaudadores en las tiendas departamentales Soriana Palmas y Grande Campestre laborando de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde y durante la semana las cajas permanecen abiertas en presidencia, COMAPA y Oficina Fiscal.

Invitó a regularizarse a la ciudadanía que no ha cubierto este impuesto municipal recordando que el descuento del 15 por ciento se mantiene vigente durante el mes de febrero y el 8 por ciento en marzo y abril esto para el ejercicio fiscal 2026; también el 100 por ciento de descuentos en rezago.