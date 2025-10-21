Ruta comercial, prioridad en Plan Emergente de Bacheo en Victoria.

Cd. Victoria, 20 de octubre 2025. – En compañía de líderes del sector empresarial, profesional y de la construcción, el alcalde de Victoria, la Capital de Tamaulipas, Eduardo Gattás Báez activó este lunes el Programa Emergente de Bacheo en la ruta comercial de la calle Tenochtitlán.

Al poner en marcha los trabajos de reposición de asfalto dañado, entre las avenidas Rotaria y Del Valle, destacó que, en ese y ocho sectores más de la ciudad que contempla el programa hasta diciembre, se aplicarán 750 metros cúbicos de carpeta asfáltica.

“Este plan lo diseñamos escuchando y estando atentos a las voces de las cámaras y los comercios; no podemos permitir que el desarrollo económico de Victoria se frene, sobre todo cuando vienen épocas del buen fin y temporada decembrina” señaló.

Junto a las empresarias de CANACO Greyci Robles Barajas y Sofía Rincón; el empresario Oscar Terán; el presidentes de la CMIC Jorge Contreras Galván; Jaime Garza Hinojosa de AMPI y Roque Gómez Director de Banca BBVA, el alcalde Gattás Báez dio el arranque a la maquinaria y cuadrillas de bacheo que rehabilitarán la ruta comercial del sector.