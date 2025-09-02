Ratifica Cabildo ejecución de programa de Vivienda para el Bienestar en Victoria.

Cd. Victoria, 2 de septiembre 2025. – El Cabildo de Victoria aprobó por mayoría el acuerdo del convenio de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, para la ejecución del programa “Vivienda para el Bienestar” en la Capital de Tamaulipas.

La ratificación se dio en la trigésima octava sesión ordinaria que, en representación del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, presidió el regidor Mario Chávez Herrera y coordinó el Secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva.

En la exposición, el síndico Ernesto Avalos Bustos recapituló que el 21 de noviembre de 2024, los tres órdenes de gobierno firmaron el convenio para otorgar facilidades administrativas y fiscales en trámites y procesos de obra para la construcción de más de 43,000 viviendas en Tamaulipas.

El programa tiene como objetivo dotar de vivienda a la población en situación de vulnerabilidad y rezago social a través de un crédito accesible, por lo que el Cabildo consideró factible la ratificación del convenio para la ejecución del programa en Victoria.

Para ello, se instruyó a las Secretarías del Ayuntamiento, SEDUMA, Obras Públicas, Tesorería Municipal, Departamento de Catastro y demás dependencias involucradas para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones otorguen las facilidades administrativas y beneficios fiscales.