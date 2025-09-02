Lazaritos FC a la cabeza

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de once fechas jugadas, el equipo de Lazaritos es quien tiene el mando de la categoría Fut-11, al tener 26 unidades.

Con un récord de ocho victorias, dos empates y una sola derrota Lazaritos FC es el único equipo como líder, en el segundo puesto esta La Catrina con 23 unidades, mientras que Las Marías FC tienen 22 puntos.

Cuervos es el cuatro en la tabla con 20 puntos, Torres & de la Cruz Contadores tienen 19 puntos.

Pencos FC y Águilas Elite tienen 13 unidades cada uno.

En la parte baja de la tabla está Atlético Castillo con ocho unidades y Médico Centro y Chencho’s Boys suman cuatro puntos cada uno.