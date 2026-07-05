Reconocerá Cabildo a niñas y niños de rondalla Epigmenio García.

Cd. Victoria, 4 de junio de 2026.- Por su esfuerzo, dedicación y gran talento, el Cabildo de Victoria otorgará reconocimiento público a la rondalla de la escuela primaria Epigmenio García por su enfoque de excelencia y destacada participación cultural representando a Victoria en eventos nacionales.

A propuesta de la regidora Alexia Gamundi, con voto unánime en la sexagésima sexta sesión pública se determinó que sea el alcalde Eduardo Gattás Báez quien entregue la merecida distinción al Profr. Jesús Montalvo Castillo y a niñas y niños integrantes esta comparsa musical en la ceremonia de graduación el próximo 7 de julio.

En otro acuerdo colegiado, fue aprobado el acuerdo presentado por la regidora Cynthia Barrios que regula la temporalidad de participaciones y rondas de opiniones en sesiones de cabildo en el objetivo de garantizar orden, transparencia, equidad política y la eficiencia en la toma de decisiones.

En el rubro de correspondencia se dio lectura a oficios emitidos a los Ayuntamientos por el diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo integrante del H. Congreso del Estado enfocados a impulsar habilidades de lectura y comprensión y al cuidado de la salud de niñas y niños por las altas temperaturas.

Propuesta de alexia gamundi y se entregaría en la graduación del 7 de julio de los alumnos, la propuesta fue por mayoría

● Participación de la Regidora Mayra Elizabeth Sanchez Pacheco, con el tema «Orgullo a la comunidad LGBT+».

● Participación de la Regidora Melissa Jaytzel Mireles Escobedo, con el tema «Consideraciones relacionadas con la Dirección de Tránsito».

● Participación de la Regidora Melissa Jaytzel Mireles Escobedo, con el tema «Aspectos relacionados con la educación vial».

Reonda de opiniones

Normatividad,

Se aprobó por mayoría la propuesta de reglamentar tiempos.