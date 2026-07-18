Cabildo de Victoria da trámite a temas ecológicos, de salud y certeza jurídica.

Cd. Victoria, 18 de julio de 2026.- El Cabildo de Victoria, presidido por el Alcalde Eduardo Gattás Báez, sesionó en temas referentes al medio ambiente, salud física y certeza jurídica familiar.

En el apartado de correspondencia de la sexagésima octava sesión pública, se expusieron exhortos del Congreso del Estado que fueron remitidos a las comisiones para su análisis de incorporación a la infraestructura deportiva en áreas verdes de la ciudad y fortalecer programas hacia la eficiencia hídrica, cultura del agua y preservación de mantos acuíferos.

El regidor Alfredo Vanzzini presentó la petición de los habitantes de la colonia Las Enfermeras que solicitan dar continuidad al contrato-mandato ante el INSUS para que esta dependencia federal pueda reanudar el procedimiento del trámite de regularización de predios.

Los integrantes del cabildo, manifestaron su disposición de apoyar a las familias de este asentamiento del nort-poniente de la ciudad quienes por diferentes circunstancias aún no cuentan con la certeza jurídica de su propiedad.